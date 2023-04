Lula cria cargo em embaixadas com salário de R$ 100 mil

O governo Lula (PT) recriou nesta sexta-feira (31) quatro cargos de adidos tributários e aduaneiros, com remunerações de cerca de R$ 100 mil, informa o Estadão.





Segundo o jornal paulistano, os postos recriados são nas embaixadas do Brasil em Washington, Buenos Aires, Assunção e Montevidéu. A medida consta de decreto publicado no Diário Oficial da União.





Os quatro cargos de adidos existiam desde 2000, e a gestão de Jair Bolsonaro (PL) havia criado mais cinco no final do ano passado —em Paris, Bruxelas, Pequim, Nova Déli e Abu Dhabi.





Lula extinguiu todos eles no seu primeiro dia de governo e também tornou sem efeito as nomeações feitas no apagar das luzes da gestão do seu antecessor.





Créditos: O Antagonista