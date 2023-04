Alexandre de Moraes abre fogo contra Jair Bolsonaro, PL e extrema direita

Ministro chegou a classificar apoiadoras de Bolsonaro como "alienadas".

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, declarou nesta sexta-feira (31) que a extrema direita “capturou” as redes sociais com a finalidade de “atacar a democracia”. No seu entendimento, este movimento não é particularidade do Brasil, mas ocorre em vários países.





– Não foi uma questão brasileira só. Tivemos, no mundo todo, uma captura pela extrema direita das redes sociais com uma clara finalidade: o ataque à democracia, a quebra das regras democráticas – afirmou.





O magistrado fez tal declaração ao comentar acerca de ataques promovidos por manifestantes radicais em 8 de janeiro, no Distrito Federal.





Moraes participou nesta sexta de um seminário realizado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, com o tema “O STF e a defesa da democracia”. No discorrer do assunto, o jurista enfatizou sua visão sobre a guerra ideológica no ambiente virtual.





– A extrema direita domina as redes. É impressionante a incapacidade do restante da sociedade em pelo menos equilibrar. Mas como se iniciou isso? Desacreditando a imprensa. “Vamos atacar e desacreditar a imprensa”. A ideia foi: “vamos equiparar nossa noticia, a noticia fraudulenta, mentirosa, conhecida como fake news, vamos equiparar desinformação com informação” – opinou.





O ministro completou a questão dizendo que além de atacar a imprensa, extremistas passaram a mirar o sistema eleitoral e o Poder Judiciário, que, segundo ele, são pilares da democracia.





Neste enfrentamento salientado por Moraes, ele destacou que houve por parte da extrema direita uma tentativa de “aniquilar” o STF.





– No momento em que o STF abaixasse a cabeça, como o STF poderia exigir que o juiz de 1ª instância enfrentasse os políticos locais? Se a cúpula do poder Judiciário não enfrenta, você não pode exigir q um juiz enfrente. E a queda do STF seria a queda do poder judiciário brasileiro e a queda do estado democrático de direito – disse.





MORAES CRITICA BOLSONARO E O PL





O magistrado afirmou que houve por parte da campanha de Jair Bolsonaro uma tentativa de subtrair a credibilidade da Justiça Eleitoral.





– (Houve) a grande e patética manobra do PL, depois das eleições, pedindo, numa terça-feira, a anulação. (…) O que importa não é só o pedido, era a narrativa, a expectativa de que, ao instruir, ganhariam tempo para aumentar isso. E o que houve, imediatamente, isso não levou nem meia hora, o aditamento. Por que a urna do primeiro turno, que é igual à do segundo turno, é boa? “Porque eu ganhei”. E a segunda é ruim? “Porque eu perdi”. Não houve o aditamento, houve uma multa módica (ao partido) de R$ 22,7 milhões – relatou.





Sobre o questionamento da campanha de Bolsonaro sobre a suspeição de que teria sido suprimidas 30 mil inserções de rádios, Alexandre de Moraes disse que a denúncia é “um negócio patético, se não fosse agressivo à democracia”.





O jurista também falou sobre a desconfiança com as urnas eletrônicas em não reproduzir com fidelidade a vontade popular, dada a hipótese de vulnerabilidade à manipulações e fraudes, além de não haver possibilidade de uma auditoria em comprovante físico (papel).





– No fundo, ela (pessoa que apoia Bolsonaro) sabe que não tem fraude, que é um discurso, que foi uma lavagem cerebral. Tanto foi que, entre abstenção, voto nulo e voto em branco, somados, foi o menor número de pessoas das últimas 10 eleições, proporcionalmente. Em outras palavras: foi o maior número de votos em candidatos – argumentou.





O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral seguiu sua oratória na tentativa de compor um perfil generalizado de apoiadores de Bolsonaro no ato de 8 de janeiro, como alienados, radicais e com reduzida capacidade intelectual.





– Não é fácil tentar atentar contra a democracia. Essas pessoas que depredaram as sedes dos 3 poderes, (…) eu fui ao presídio com a ministra Rosa Weber, várias alienadas, acham que não fizeram nada, acham que foram se manifestar. Uma delas disse que estava passando por perto e Deus disse para ela se refugiar debaixo da mesa do presidente do Senado e que por isso ela entrou. É um negócio assustador o que essa lavagem cerebral das milícias digitais está fazendo com inúmeras pessoas – disse.





(Pleno News)