Vídeo: ônibus com trabalhadores quase tomba dentro de açude no Norte do Piauí

Um ônibus com trabalhadores ficou com pneu preso em buraco na parede do açude da comunidade Água da Abelha e por pouco não tombou dentro do reservatório na manhã desta sexta-feira (31/03), em Brasileira, no Norte do Piauí. As informações são do Piripiri Repórter.





O motorista conseguiu controlar o veículo e os trabalhadores evacuaram imediatamente de dentro do ônibus. Apesar do susto, não houve feridos.





O ônibus transportava trabalhadores da empresa que está instalando um Parque Solar na região da comunidade Saco dos Polidórios.





Moradores da região contam que os trabalhadores "nasceram de novo", pois o açude tem mais de 10 metros de profundidade.