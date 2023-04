SOBRAL: Neto de 7 anos é levado a hospital após sofrer estupro; avô é suspeito

Um homem foi preso nesta quinta-feira (30) suspeito de estuprar o próprio neto de sete anos na localidade de Bilheira, zona rural do município de Sobral, no norte do Ceará. Devido à violência, a criança precisou ser levada para uma unidade hospitalar da cidade.





Segundo a Polícia Civil, as investigações iniciaram após o registro do crime, que ocorreu no dia 14 deste mês. Com o levantamento das informações, a unidade policial representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do homem.





A polícia apura ainda se a mãe da criança, que é filha do suspeito, também era vítima de abusos sexuais praticados pelo investigado.





Após diligências, os policiais localizaram o homem e cumpriram o mandado de prisão. Ele não terá a identidade revelada para preservar a identidade da vítima.





Após a prisão ele foi conduzido para a Delegacia Municipal de Sobral e depois encaminhado para uma unidade do sistema prisional e colocado à disposição da Justiça.





(G1/CE)