Taxa de desemprego sobe para 8,6% no trimestre e atinge 9,2 milhões de brasileiros, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (31) os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD Contínua) referentes ao trimestre de dezembro a fevereiro, mostrando um aumento na taxa de desemprego para 8,6%, em relação ao trimestre anterior (setembro a novembro), que era de 8,1%.





Apesar disso, houve uma redução de 2,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2022. A população desocupada cresceu 5,5% em relação ao trimestre anterior, com um total de 9,2 milhões de pessoas desocupadas. Por outro lado, houve um aumento de 3% na população ocupada em comparação com o mesmo período de 2022. A taxa de informalidade se manteve alta, em 38,9%, com 38,2 milhões de trabalhadores informais.