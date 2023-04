Um caso no Ceará chocou a todos: Assim como nos filme “dona Flor e seus dois maridos”, uma mulher vive com dois esposos. Um trecho de uma reportagem sobre o caso viralizou na internet após mostrar os dois cozinhando enquanto a mulher esperava sua refeição sentada no sofá e mexendo no celular. Larissa e seus dois maridos, Italo, que é assessor digital, e João Vitor, que trabalha com higienização automotiva, moram em Jangurussu, Fortaleza.





Veja o vídeo a seguir:

Mulher no Ceará casa com 2 homens: “quando um cansa, eu pego o outro”; VEJA VÍDEO https://t.co/CQ68pxYJsN — Terra Brasil Notícias (@TerraBrasilnot) April 1, 2023