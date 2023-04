VIOLÊNCIA: BALA E SANGUE NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

Um crime de tentativa de homicídio foi registrado na tarde deste sábado, dia 1, na cidade de Forquilha. A vítima, um homem identificado por Antônio Johnys do Nascimento, 30 anos, foi alvejado com tiros na cabeça. Crime ocorrido no bairro Edmundo Rodrigues.

Os criminosos, dois homens em uma moto, fugiram logo após o crime, seguindo rumo ignorado.

A vítima foi socorrida em estado gravíssimo para o hospital Santa Casa de Sobral.

A Polícia Civil está investigando o crime.