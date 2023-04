Perito do caso PC Farias urina em Bíblia e ameaça a ex-mulher

O perito Ricardo Molina, conhecido por participar de investigações de casos famosos, como a morte de Paulo Cesar Farias, o PC Farias, tesoureiro da campanha eleitoral do ex-presidente Fernando Collor, virou alvo de uma investigação policial sob suspeita de agredir e ameaçar a ex-esposa Janinne Jasem, de 28 anos.





Em um vídeo gravado por Janinne, Molina aparece com as mãos e os braços sujos com o próprio sangue e urinando em uma Bíblia, que está aberta no chão. Em outra gravação, o perito aparece dizendo “morre, vagabunda” e “vou mijar na sua cova” enquanto aparece arremessando bolsas, sapatos, e outros itens de Janinne pela janela.





De acordo com a coluna Na Mira, do site Metrópoles, que divulgou o caso, a ex-esposa de Molina contou que as ameaças e agressões começaram ainda em 2021 e pioraram com o passar do tempo. O casal decidiu se separar em outubro de 2022, e a mulher ficou em um apartamento do perito.





Segundo o veículo, horas antes de a sequência de vídeos ser gravada, Molina e Janinne decidiram conversar em um restaurante, mas houve um desentendimento e o perito se exaltou e chegou a agredi-la. À Polícia Civil, Janinne relatou que Molina tomou pertences dela, mas acabou devolvendo após funcionários presenciarem a confusão.





Após os dois deixarem o local, Molina seguiu com as ameaças e ofensas até que, ao chegar na residência do casal, houve uma discussão mais forte e o perito passou a urinar na Bíblia que pertencia à ex-mulher.





– Isso vai me dar um grande prazer. A Bíblia da mulher: aqui ensina ela a chupar um p**, mas ela não aprendeu. Mas eu vou c**** também, mijar é pouco – diz.





Diante do ocorrido, Janinne procurou uma delegacia para registrar ocorrência e requerer medidas protetivas, que foram deferidas pela Justiça. Um inquérito foi aberto para apurar o caso de violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha.





ATENÇÃO: O VÍDEO ABAIXO RETRATA CONTEÚDO SENSÍVEL