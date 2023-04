Vídeo de Dilma explicando o que é OTAN volta a viralizar na internet; ASSISTA

Voltou a circular nas redes sociais um vídeo em que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) tenta explicar os objetivos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A gravação é de 2022. Na ocasião, a petista reproduziu um suposto discurso do primeiro secretário-geral da aliança militar, Lord Ismay.





“A Otan é para manter a União Soviética fora, os norte-americanos dentro e os alemães, diríamos assim, reduzidos ou diminuídos”, observou Dilma, em entrevista ao jornal Brasil 247. “Isso é uma tradução da seguinte citação em inglês: ‘Keep the Soviet Union out, the americans in and the germans down’. Esse é o espírito para o qual a Otan foi criada.”

Dilma urgente na OTAN e na ONU. Pode começar a tremer, Putin ordinário! pic.twitter.com/YZWYNrSuoN — Milton Neves (@Miltonneves) March 14, 2022