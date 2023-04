Presidente Lula assina decreto de aposentadoria antecipada de Ricardo Lewandowski

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto concedendo a aposentadoria ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, a partir da próxima terça-feira (11). O magistrado atingirá a idade-limite para permanecer no cargo, 75 anos, nessa mesma data. Entretanto, Lewandowski já havia anunciado em coletiva de imprensa, na semana passada, que anteciparia a aposentadoria devido a compromissos acadêmicos e profissionais.





O decreto de Lula foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (6). Com a aposentadoria antecipada de Lewandowski, a disputa por sua cadeira no Supremo se intensifica. Dois nomes são apontados como favoritos: o advogado Cristiano Zanin, que defendeu Lula durante a Operação Lava Jato, e o ex-secretário-geral do TSE e do STF Manoel Carlos de Almeida Neto. O escolhido por Lula ainda terá que passar por sabatina e aprovação no Senado.