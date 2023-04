STF em silêncio após líder do MST anunciar invasão de terras em todo Brasil

João Pedro Stedile, um dos líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), anunciou em discurso divulgado na última sexta-feira (7) que o grupo promoverá “ocupações” – ou seja, invasões de terra – em todos os estados do Brasil ao longo deste mês. O objetivo é pressionar latifúndios que eles consideram ‘improdutivos’ para que sejam sejam desapropriados e entregues às famílias acampadas. As ações fazem parte do chamado “Abril Vermelho” do MST, que ocorre em memória da morte de 19 militantes pela polícia do Pará, em Eldorado do Carajás, em abril de 1996.





Stedile ressalta que a reivindicação do movimento é urgente: “A nossa reivindicação é que sejam desapropriados, o mais urgente possível, os latifúndios improdutivos, para resolver o problema das famílias acampadas e criar espaço para produção de alimentos saudáveis”. No entanto, a Frente Parlamentar da Agropecuária está se movimentando para abrir uma CPI do MST. O ministro da Agricultura do governo Lula, Carlos Fávaro, também criticou os sem-terra pelas invasões previstas para abril.





Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal se mantém em silêncio e sem atitudes diante das invasões anunciadas pelo MST. Marchas, vigílias e ocupações de terras estão entre as mil e uma formas que o movimento pretende utilizar para pressionar pela desapropriação de terras.





(Hora Brasília)