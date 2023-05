Aumento alarmante no câncer de intestino no Brasil

Internações por câncer colorretal crescem 64%. Especialistas culpam alimentação e hábitos pouco saudáveis.





Ei, gente! Vamos falar de um assunto que vem preocupando especialistas: o câncer de intestino.





Nos últimos dez anos, as internações por essa doença aumentaram 64%, tornando-se o segundo tipo mais comum de câncer entre homens e mulheres, ficando atrás apenas do câncer de próstata e mama, respectivamente.





E vocês sabem o que está por trás desse aumento? Alimentação e estilo de vida!





Um levantamento inédito feito pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (Sobed), Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP) e Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) revela esse crescimento preocupante.





Os médicos apontam o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e a redução na ingestão de fibras, além do sedentarismo, tabagismo e alcoolismo, como as principais causas do aumento dos casos de câncer de intestino.





Segundo os dados, foram mais de 657 mil hospitalizações pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratar a doença entre 2012 e 2021, afetando inúmeras famílias brasileiras.





Em 2021, quase 20 mil óbitos foram registrados por câncer do cólon e outras regiões do intestino, um aumento de 40% em relação a 2012.





A professora Wilza Peres, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explica que diversos estudos científicos comprovam a associação entre o estilo de vida e o câncer colorretal.





A alimentação vem piorando nos últimos anos, não só no Brasil, mas em países ocidentais em geral.





A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do IBGE mostra que o consumo de alimentos tradicionais e saudáveis, como feijão e arroz, vem diminuindo. Entre 2002/2003 e 2017/2018, o consumo anual de feijão per capita caiu 52%.





Em contrapartida, houve um aumento de 56% no consumo de alimentos preparados e misturas industriais e de 19% nas bebidas alcoólicas.





Diante desses dados alarmantes, fica o alerta: cuidar da alimentação e adotar hábitos saudáveis pode ajudar a prevenir esse tipo de câncer.





