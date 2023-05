BIZARRO: TÚMULO É VIOLADO E CADÁVER DE MULHER É ESTUPR4D0

Um caso de necrofilia assustou os moradores da cidade maranhense de Pindaré-Mirim, na manhã de sábado (29). O corpo de uma jovem, de 20 anos, identificada como Shakira, foi desenterrado durante a madrugada e violentado sexualmente.





A polícia foi ao local e encontrou o túmulo aberto e o corpo da mulher jogado entre as sepulturas, com sinais de estupro. O cadáver estava de barriga para cima e com as pernas abertas.





Uma missa de sétimo dia que estava programada pela família da jovem, para este domingo (30) precisou ser cancelada. Segundo informações de parentes, Shakira recorreu ao suicídio por enforcamento na madrugada de segunda-feira (24) e foi sepultada no dia seguinte.





A polícia vai analisar imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o autor ou autores do crime. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de São Luís, onde vai passar por exames para saber se houve mesmo crime de necrofilia.





(DOL)