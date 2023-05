Cão à espera do dono que morreu em hospital é adotado por populares

O cão Branquinho é figura cativa no Genibaú, em Fortaleza. O animal foi adotado por ambulantes e funcionários da Unidade de Pronto Atendimento do bairro depois que o seu dono morreu por complicações da Covid-19. De acordo com relato de populares, há dois anos o pet ficava na frente da unidade hospitalar à espera do tutor.





O animal chegou na unidade hospitalar após o dono ser internado. O tutor ficou alguns dias internados, mas não resistiu às complicações da Covid-19. O animal fiel permaneceu todos os dias na frente da UPA. Apesar do companheirismo, o reencontro com o dono não aconteceu.





A vendedora de tapiocas Leidine é uma das cuidadoras do caozinho Branquinho. “Vem cá, Branquinho. Ele é muito bom. A gente dá água e comida. E ele também precisa de amor e carinho”, diz a comerciante. O animal é obediente e recebe o carinho das pessoas.





E no fim da tarde, o animal vai para a frente da UPA e fica parado, esperando como se alguém fosse sair. O segurança da unidade hospitalar que fica à espera do dono.





GCmais