CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO UNINTA PROMOVE ENCONTRO SOBRE BUSINESS INTELIGENCE COM PRESENÇA DE JEFFERSON NOGUEIRA

Na última terça-feira, dia 16, os estudantes da disciplina de Gestão da Qualidade do curso de Administração do Centro Universitário Inta (UNINTA) receberam o especialista em Business Inteligente, Jefferson Nogueira. Atendendo ao convite do professor Me. Matheus Salvany, o administrador que coordena o setor de Controladoria do UNINTA conversou com a turma sobre técnicas de inteligência empresarial, além de demonstrar os processos envolvidos na ferramenta Power BI.





Durante o encontro com os estudantes do terceiro semestre de administração, Jefferson Nogueira destacou a importância de uma formação de vanguarda e o que o mercado de trabalho espera dos futuros administradores graduados pelo UNINTA. "Hoje o administrador tem que entender de tecnologia para desenvolver uma gestão eficaz e moderna. Ferramentas como o Power BI vieram para modificar a interpretações dos dados e informações e com isso profissionalizar ainda mais as tomadas de decisões", afirmou.





De acordo com o professor Me Matheus Salvany, a Inteligência Empresarial desempenha um papel crucial na administração de empresas, fornecendo insights valiosos e informação estratégica. ``Por meio da coleta, análise e interpretação de dados, ferramentas como o Power BI ajudam a tomar decisões fundamentadas, identificar tendências e oportunidades de mercado, além de melhorar a eficiência operacional. Ao transformar dados em conhecimento acionável, as empresas podem aperfeiçoar processos, aumentar a produtividade e obter uma vantagem competitiva significativa. Por isso acredito ser de grande valia promover este momento com um especialistas na área´´, destacou o docente.





Coordenada pela Professora Ma. Priscila Porto, a graduação em Administração do UNINTA une teoria e prática através dos diversos convênios com empresas da região, que permitem aos alunos vivenciar a profissão desde os primeiros semestres. Com excelente infraestrutura, forma profissionais com capacidade de atuar na gestão de bens, serviços e pessoas, seja como profissional liberal ou não, no mercado nacional ou internacional. O curso apresenta professores mestres e doutores, programas de apoio extraclasse, laboratórios específicos, monitoria, parcerias institucionais para estágios, Empresa Junior em estágio de desenvolvimento, biblioteca setorial, projetos de extensão e visitas técnicas que inserem o acadêmico na Administração e o preparam para o mercado de trabalho.