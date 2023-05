Censura no Brasil já atinge artistas, jornais, políticos, humoristas, juristas e até líderes religiosos

Com a liberdade em perigo, país se vê em meio a uma escalada autoritária sem precedentes.

Em um alarmante desenvolvimento, o Brasil tem sido palco de censura em múltiplas frentes, com a escalada autoritária afetando artistas, cidadãos comuns, parlamentares, lideranças políticas, movimentos civis, representantes do Judiciário, humoristas e até mesmo líderes religiosos. O silenciamento tem tomado proporções gigantescas, incluindo diversos casos de censura prévia, indo contra o que é explicitamente proibido pela Constituição.





Recentemente, o cantor Latino foi vítima de censura em sua arte, o que acendeu um alerta sobre a liberdade artística no país. Além disso, cidadãos comuns, especialmente aqueles que se expressam na internet, têm enfrentado restrições e bloqueios em suas vozes, limitando seu direito à liberdade de expressão.





A censura também tem afetado figuras políticas importantes, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado mais votado do Brasil, Nikolas Ferreira, ambos do PL, que foram alvos de medidas que visam suprimir suas opiniões divergentes. Representantes do Judiciário, como a juíza Ludmila Lins Grilo, seguem como alvo de pressões e ameaças que comprometem sua independência e imparcialidade.





O humorista Leo Lins e os integrantes do canal Hipócritas, por exemplo, também estão na mira da censura, o que levanta questões sobre o direito à sátira e à crítica social. Além disso, líderes religiosos como os cantores/pastores André Valadão, Ana Paula Valadão e Davi Sacer foram alvos de medidas semelhantes. Todos eles foram cerceados em suas manifestações, levando a uma preocupação com a liberdade religiosa.





Medidas arbitrárias alcançaram também jornais, produtoras de conteúdos e jornalistas, como em casos envolvendo o veículo centenário Gazeta do Povo, a empresa Brasil Paralelo e o comunicador Allan dos Santos, respectivamente. As prisões dos jornalistas Bismark Fugazza e Oswaldo Eustáquio não ficam para trás.





Enquanto a censura perpetrada pelo Judiciário avança, o Congresso Nacional parece estar inerte, sem reações efetivas por parte da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Os presidentes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco têm assistido a tudo sem ousar confrontar o Judiciário, gerando inquietação sobre a manutenção dos princípios democráticos.





É importante ressaltar que o governo eleito, encabeçado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também tem adotado medidas para regular os meios de comunicação e tem sido protagonista em ações judiciais que buscam calar críticos e opositores políticos, incluindo cidadãos e parlamentares democraticamente eleitos pela população.





Diante desse cenário, o Brasil se encontra em uma encruzilhada preocupante, quase que sem retorno. A perspectiva de futuro nos próximos anos parece cada vez mais incerta, com a liberdade de expressão e os direitos fundamentais em xeque.





