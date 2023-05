Internautas comparam look de Janja em Londres com o de Dalai Lama

Internautas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilharam nas redes sociais memes que ironizam a roupa usada pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, nesta sexta-feira (5), em um jantar no Palácio de Buckingham, em Londres, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O jantar foi oferecido pelo rei Charles III a delegações estrangeiras.





No twitter, os internautas compararam o look de Janja com o de Dalai Lama, líder espiritual que se envolveu em uma polêmica após a repercussão de um vídeo em que ele beija uma criança na boca e depois pede para ela “chupar” sua língua, em um evento no norte da Índia.





(Gazeta Brasil)