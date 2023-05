Valor ideal do salário mínimo é de R$ 6,6 mil, avalia entidade

Os cálculos foram feitos com base na cesta básica mais cara do país no mês de abril, que foi a do estado de São Paulo, no valor de R$ 794,68.





Segundo publicação da Agência Brasil, além do conjunto de alimentos básicos, foram levados em conta as despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.





No último dia 1º de maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, em cadeia nacional, o aumento de R$ 18 no salário mínimo, passando a valer R$ 1.320.





(Pleno News)