Megatraficante preso no Cariri pagou R$ 1 milhão à vista por BMW, aponta investigação

Megaoperação foi desenvolvida pela Polícia Civil do Distrito Federal em parceira com a Polícia Civil do Ceará.

O megatraficante Cícero da Silva Oliveira, conhecido como “Padrinho”, chegou a pagar R$ 1 milhão, à vista, por uma BMW X6 Competiton, de acordo com investigações. O homem, preso durante a operação Il Padrino, em Juazeiro do Norte, usava o dinheiro adquirido comprando carros de luxo. Dinheiro e ouro também foram apreendidos na casa do megatraficante.





A megaoperação foi desenvolvida pela Polícia Civil do Distrito Federal em parceira com a Polícia Civil. Outros mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em outros sete estados do país. O megatraficante atuava no Distrito Federal, de acordo com investigações. Na garagem dele tinha vários veículos de luxo.





Segundo a Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), o megatraficante teria gastado cerca de R$ 10 milhões com carrões, entre eles superesportivos da BMW, Mercedes e Jaguar. O homem mora em uma mansão avaliada em R$ 2,5 milhões em um condomínio luxuoso de Juazeiro do Norte.





Investigações também apontam ter havido omissão de concessionárias de veículos onde o traficante comprava carros caríssimos em nome de terceiros. Entre os carrões comprados pelo Padrinho estão modelos como Toyota Hilux, SW4, Jaguar, BMW 320, 2 Land Rover Velar e Dodge Ram.





Padrinho é considerado o único criminoso a manter negócios simultâneos com a cúpula de algumas das maiores e mais perigosas facções criminosas do país e se tornou alvo de intensa investigação. A operação “Il Padrino” mapeou centenas de transações envolvendo carregamentos de centenas de quilos de cocaína e milhões de reais.





Fonte: GC Mais