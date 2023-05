Lula é recebido com protesto em Londres: “Seu lugar é na prisão”

Dezenas de brasileiros estiveram em Londres, nesta sexta-feira (5), na porta do escritório do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para protestar contra o presidente Lula (PT), que cumpre agenda na Inglaterra.





Os manifestantes gritavam palavras de ordem e mostravam cartazes contra o petista. O maior deles trazia em inglês a frase “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.





A movimentação dos brasileiros não impediu a reunião de acontecer. Por volta das 16h no horário local (12h, no horário de Brasília) Lula e Sunak puderam conversar.





Pelas redes sociais, o presidente brasileirou falou sobre a reunião e não comentou sobre o protesto.





– Em Londres, me encontrei com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Tivemos uma boa conversa sobre nossas relações comerciais, proteção do meio ambiente e a paz no mundo – disse o petista no Twitter.





(Pleno News)