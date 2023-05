Jiboia de 2 metros é resgatada de motor de ambulância em São Luís do Curu

Uma equipe da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar (4ª Cia/2º BBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizou o resgate de uma jiboia de dois metros de comprimento, no domingo (21). A serpente foi retirada do motor de uma ambulância em São Luís do Curu, no interior do Ceará.





A composição foi acionada, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), no início da madrugada, e, imediatamente, os bombeiros militares se deslocaram para um hospital no município de São Luís do Curu, local onde ocorreu o resgate. Segundo informações, um funcionário da unidade hospitalar viu quando o réptil entrou no motor de uma ambulância.





Quando a composição chegou ao local, a jiboia estava dentro do motor de uma ambulância do hospital. “Resgatamos o animal de cerca de dois metros de comprimento que, de modo aparente, não apresentava nenhum machucado. Devolvemos a jiboia para o seu habitat natural, longe da população e próximo de uma fonte de água natural”, explicou o comandante do resgate do CBMCE, tenente Gleuber Souza.





A guarnição retirou o animal do automóvel e o devolveu para o seu habitat. O local escolhido foi o adequado para a soltura sendo próximo à fontes de água e longe de residências.





Em situações como a ocorrida em São Luís do Curu, o Corpo de Bombeiros orienta acionar os bombeiros militares por meio do número 193. A ligação é gratuita e o telefone funciona 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive, aos finais de semana e feriados.





Resgate de animais





No 1º quadrimestre deste ano, o Corpo de Bombeiros resgatou 3.875 animais. Os resgates foram realizados entre os meses de janeiro a abril, em todo o Ceará. Já no mesmo período de 2022, foram 3.421 resgates de animais.





Fonte: GCMAIS