Morre o ex-deputado David Miranda após 8 meses de internação

O ex-deputado federal David Miranda, 37 anos, morreu nesta terça-feira (9), após meses de internação hospitalar decorrente de uma grave infecção gastrointestinal.

Seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, anunciou o falecimento através do Twitter.

Miranda estava internado no hospital desde 6 de agosto de 2022, após apresentar um quadro de infecção gastrointestinal que progrediu para infecção generalizada.

Ele completaria 38 anos amanhã.

It is with the most profound sadness that I announce the passing away of my husband, @DavidMirandaRio. He would have turned 38 tomorrow.



His death, early this morning, came after a 9-month battle in ICU. He died in full peace, surrounded by our children and family and friends. pic.twitter.com/wtRvGyJyGl