Raio atinge casa e deixa três feridos em Jijoca de Jericoacoara/CE

Um raio atingiu uma casa e deixou três pessoas feridas em Jijoca de Jericoacoara, a 297 quilômetros de distância de Fortaleza, na tarde desta terça-feira (16). As vítimas são duas mulheres e uma criança, que estavam na residência no momento do ocorrido.





Segundo Vanderlice, dona do imóvel, ela estava na residência com a nora e o neto quando ouviu um estrondo e em seguida viu a poeira subir com as paredes caindo. Ela ficou com o pé ferido.





Já Benedita, mãe da criança, estava deitada em uma rede com o filho e os dois caíram no chão quando o raio derrubou parte da parede. A família foi socorrida para o hospital municipal, com escoriações pelo corpo.





Além de derrubar paredes, a descarga elétrica do raio danificou os aparelhos eletrônicos da casa, arrancou uma porta e quebrou o telhado.





Até abril deste ano, a Enel Distribuição Ceará contabilizou 221.570 raios em todo o Ceará, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta que monitora, entre outras ocorrências, as descargas atmosféricas no Estado.





(G1/CE)