Marisa fecha 91 lojas no Brasil; veja quais são no Ceará

A Marisa vai fechar 91 lojas, em todo o Brasil, até i final deste primeiro semestre. No Ceará, cinco operações encerraram até o último dia 15 de maio.





São elas:





Shopping Aldeota

Iandê Shopping Caucaia

Sobral Shopping

Cariri Garden Shopping

Maracanaú (loja de rua)





Os fechamentos fazem parte do Programa de Eficiência Operacional da Marisa. A previsão de fechamento é feita para aquelas lojas que apresentam geração sistemática de caixa negativo.

O custo estimado de encerramento das 91 unidades é de R$ 50 milhões e a capacidade de geração de caixa positivo é de R$ 70 milhões por ano já em 2024.





Até o início deste ano a Marisa possuía 10 lojas no Ceará. Questionada, a assessoria não soube informar sobre os postos de trabalho destas três unidades fechadas e se há previsão de fechamento de mais unidades no estado.





Mesmo com o fechamento de unidades, a rede varejista afirma que seguirá atuando com outras lojas físicas, e no seu e-commerce.





25 lojas foram fechadas entre março e abril deste ano.-





Em maio, serão encerradas mais 33 unidades.





Em junho, outros 33 estabelecimentos também fecharão as portas.