Sérgio Moro considera se declarar perseguido político e fugir para os EUA, diz site

O senador Sérgio Moro (União-PR) estaria considerando antecipar um possível impeachment e pretende se declarar um perseguido político no Brasil. O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro teria procurado amigos e aliados residentes nos Estados Unidos em busca de oportunidades de trabalho que garantissem sua permanência no país norte-americano. A informação foi divulgada pelo site Último Segundo.





Segundo a publicação, uma fonte próxima a Moro confirmou a informação recebida pelo site no final da tarde desta quarta-feira (17). “A notícia é verdadeira, mas estamos tratando do assunto interna e confidencialmente”, afirmou o aliado do senador. Outra fonte do Último Segundo afirmou que Moro havia sido assessorado por uma importante liderança política logo após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de cassar o deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos).





“Ele sabe que vai sofrer impeachment, então precisa controlar a narrativa. Gritar que foi tratado injustamente resolve? Talvez, mas apenas para um determinado grupo. A estratégia de renunciar e denunciar a perseguição política ao mundo deu certo “, teria dito o líder do partido ao senador. “O melhor exemplo é Jean [Wyllys], que vendeu para o mundo a ideia de que a democracia brasileira estava contaminada.”





Inicialmente, Moro teria rejeitado a ideia e afirmado que não é do tipo que foge de uma briga. No entanto, seus principais assessores o lembraram que não há perspectiva de vitória legal e que seu impeachment é provável. “Vale a pena se tornar apenas uma voz nas mídias sociais?” questionou um importante aliado. Pessoas próximas a Moro iniciaram conversas com contatos nos Estados Unidos que garantiram boas oportunidades de trabalho para o ex-juiz no país, o que o fez pensar seriamente na ideia.





“Também tem a questão da esposa dele. Ela está muito feliz como deputada e não quer sair do Brasil. Mas isso pode ser facilmente resolvido”, confirmou a fonte, sem dar detalhes sobre a solução. Questionados sobre o prazo para a renúncia de Moro, a resposta foi clara: “Quando ele se sentir encurralado e for a única alternativa”, concluíram, acrescentando: “A tendência é o Moro virar o ‘Jean Wyllys da direita.”





