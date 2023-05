TRAGÉDIA: Radialista Lívia Melo, morre em grave acidente de trânsito na CE-060

A radialista Lívia Melo, da Rádio Sertões FM, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde de sexta-feira (19), na CE-060, trecho da localidade de Zorra, na zona rural do município de Mombaça.





De acordo com as primeiras informações, o sinistro ocorreu após a radialista trafegar em uma motocicleta da cidade de Iguatu para Mombaça, onde apresentaria o seu programa de rádio na tarde de sábado (20), e colidir com outro veículo, uma camionete Chevrolet S 10. Lívia ainda chegou a ser socorrida para o Hospital de Mombaça, mas acabou não resistindo e vindo a óbito.





A Sertões FM lamentou o ocorrido e postou uma nota oficial através das redes-sociais:





“É com muita dor que comunicamos o falecimento precoce da nossa amiga Livia Melo no início da tarde de hoje dia 19/05 vítima de uma colisão entre carro e moto. Livia comandava com muito sucesso o Programa Tarde da Saudade 104. Desejamos aos familiares, amigos e fãs da Livia o conforto necessário é que Deus a receba na morada Eterna!” finalizou a nota.





