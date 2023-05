Ceará tem nova alta da gasolina em uma semana, indica ANP

A baixa de R$ 0,40 determinada pela Petrobras na venda às refinarias não surtiu efeito para o consumidor final no Ceará. Ao contrário, o preço médio do litro vendido nos postos do Estado teve uma nova alta na última semana, saindo de R$ 5,82 para R$ 5,87 - alta de 0,85%.





O Estado é o segundo com a maior alta no Brasil, entre os dias 14 e 20 de maio, perdendo apenas para o Acre, que registrou aumento de 2,24% no litro da gasolina. Além destes, mais três estados elevaram os preços no período e figuram nesta lista ruim para os consumidores. São eles: Amapá (0,58%), Alagoas (0,35%) e Pará (0,18%).





Com o aumento, o Ceará continua sendo o estado com o maior preço do combustível da região Nordeste e figura entre os cinco mais caros do País.





Veja o ranking dos estados brasileiros:





(Do maior para o menor preço médio - de 14 a 20 maio)





Amazonas - R$ 6,56

Acre - R$ 6,39

Rondônia - R$ 5,98

Roraima - R$ 5,95

Ceará - R$ 5,87

Tocantins - R$ 5,77

Piauí - R$ 5,73

Alagoas - R$ 5,69

Santa Catarina - R$ 5,66

Rio Grande Do Norte - R$ 5,65

Rio De Janeiro - R$ 5,59

Distrito Federal - R$ 5,57

Paraná - R$ 5,54

Goiás - R$ 5,53

Mato Grosso - R$ 5,50

Espírito Santo - R$ 5,48

Pará - R$ 5,45

Bahia - R$ 5,39

São Paulo - R$ 5,33

Maranhão - R$ 5,30

Minas Gerais - R$ 5,27

Rio Grande Do Sul - R$ 5,24

Paraíba - R$ 5,22

Pernambuco - R$ 5,19

Mato Grosso Do Sul - R$ 5,17

Amapá - R$ 5,14

Sergipe - R$ 5,10





Quando se olha apenas para os municípios do Ceará, o que chama atenção é o de Itapipoca, que tem a gasolina mais cara registrada pela ANP, passando da casa dos R$ 6, mais precisamente R$ 6,13. A segunda cidade com a gasolina mais cara é Quixadá, com R$ 5,98.





Já o município com o combustível mais barato, dos 13 analisados, é Juazeiro do Norte, com a média de R$ 5,39. Fortaleza aparece em quinto no ranking dos municípios, com uma média de R$ 5,91.





Segundo levantamento do O POVO, os maiores preços têm se concentrado em postos de combustíveis de bairros como Aldeota, Dionísio Torres e Meireles.









Veja o ranking dos municípios do Ceará:





(Do maior para o menor preço médio - de 14 a 20 maio)





Itapipoca - R$ 6,13

Quixada - R$5,98

Caucaia - R$ 5,92

Crateús - R$ 5,91

Fortaleza - R$ 5,91

Maracanaú - R$ 5,89

Limoeiro do Norte - R$ 5,88

Iguatu - R$ 5,87

Icó - R$ 5,80

Sobral - R$ 5,78

Crato - R$ 5,64

Canindé - R$ 5,63

Juazeiro do Norte - R$ 5,39





(O Povo)