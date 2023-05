Vereador Julierme Sena reclama da ausência de Elmano

Para o vereador Julierme Sena (União Brasil), a postagem do governador Elmano, no Twitter, foi vista como "omissão" pelos policiais civis do Ceará, diante da repercussão das execuções de quatro agentes, na madrugada do último domingo (14), na Delegacia de Camocim.





"Uma tragédia de repercussão nacional era pra ter a presença do governador, mas o que teve foi apenas um post no Twitter", disse Julierme, que é policial civil, em pronunciamento na Câmara Municipal de Fortaleza.





Julierme também alertou sobre a crise de saúde mental que acomete centenas de profissionais de segurança no Estado.





"As forças policiais estão adoecidas e o Estado está sendo omisso. A Administração da Polícia Civil também está sendo omissa", afirmou o vereador de Fortaleza, ao relatar a deficiência do Departamento de Assistência Médica e Psicossocial (Damps) da Polícia Civil do Ceará.





De acordo com Julierme, além da quantidade insuficiente de profissionais de saúde no departamento, o DAMPS está localizado dentro da Delegacia-Geral da Polícia Civil, o que inibe e causa desconforto ao policial para procurar ajuda psicológica.





A missa de 7º Dia dos policiais civis aconteceu ontem (19), no Auditório da Delegacia Geral da Polícia Civil do Ceará.





