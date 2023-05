Em pronunciamento na noite deste domingo (30), nesta véspera do Dia do Trabalho, o presidente Lula anunciou em cadeia de rádio e televisão o aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320.





Esse valor é muito aquém das expectativas dos eleitores de Lula e a promessa que virou meme de comer picanha e tomar cerveja vai ser adiada, 18 reais não dá pra comprar uma cartela de ovos.