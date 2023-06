Bolsonaro critica voto de Benedito Gonçalves com vídeo de Carlos Lupi defendendo voto impresso

O ministro Benedito Gonçalves, relator da ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Jair Bolsonaro (PL), votou nesta terça-feira (27) pela inelegibilidade do ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.





Nesta quarta-feira (28), Bolsonaro criticou o voto do relator. Em suas redes sociais, o ex-presidente compartilhou um vídeo do presidente do PDT, Carlos Lupi, defendendo a impressão do comprovante do voto. “No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves deu o seu voto pela minha inelegibilidade por oito anos. Sobre a acusação de abuso de poder político em uma reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupi, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto”, disse Bolsonaro vídeo.





“Esse mesmo Lupi, atualmente ministro da Previdência de Lula, foi quem ajuizou ação no TSE pedindo a inelegibilidade de Bolsonaro por defender o voto impresso”, disse escreveu o ex-presidente ao compartilhar o conteúdo.





Se o voto do ministro, que é relator do caso, for acompanhado pela maioria da Corte, Bolsonaro não poderá disputar, pelo menos, as eleições gerais de 2026.





Após o posicionamento do relator, o julgamento foi suspenso e será retomado na quinta-feira (29). Faltam os votos dos ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e o presidente do Tribunal, Alexandre de Moraes.