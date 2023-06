Joelma assusta com rosto inchado de novo e detalhe preocupa a todos

Vítima de doença no passado, cantora preocupou seus fãs ao surgir com aparência diferente em show.

A cantora Joelma voltou a assustar seus fãs ao surgir em um show aparentando estar com o rosto mais inchado do que o normal, na noite da última terça-feira (27/06). A artista paraense sofreu um período difícil no passado por conta das sequelas deixadas pela Covid-19. Uma delas era o rosto que ficou muito inchado, necessitando até mesmo de internação.





A situação foi registrada durante uma apresentação da cantora. Com a agenda muito cheia, os fãs estão vendo Joelma com mais frequência nos palcos no mês em que se comemora as festividades de São João. O show em que Joelma foi vista com rosto mais inchado aconteceu na cidade de Palmas, Tocantins.









Rosto inchado de Joelma não era procedimento estético





Como é sabido do público, em 2022 Joelma passou por um período difícil de saúde que acabou sendo evidenciado por sua aparência. Ela esclareceu, na época, que não havia realizado nenhum procedimento estético, mas que seu rosto estava inchado devido às sequelas da Covid-19. Algumas pessoas estariam fazendo piada com a situação da artista.





Gazeta Potiguar