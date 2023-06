Ex-presidente Bolsonaro declara ter “bala de prata” para 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que possui uma “bala de prata” para as eleições de 2026, mas evitou dizer qual seria ela. A afirmação foi feita por ele durante uma entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo e publicada nesta segunda-feira (26).





– Eu tenho a bala de prata, mas não vou revelar (…). O que nós plantamos ao longo de quatro anos não foi blá blá blá. Eu fui para o meio da massa, bafo na cara, arriscando levar um tiro, uma facada. A gente trouxe o pessoal para acreditar no seu país – disse.





Questionado sobre a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ser candidata a algum cargo político, o ex-presidente ressaltou que acredita que a esposa não possua a experiência necessária, mas destacou que ela é uma “excelente cabo eleitoral”.





– O que eu converso com a Michelle é que ela não tem experiência. Para ser prefeito de cidade pequena já não é fácil. Lidar com 594 parlamentares [entre deputados e senadores] não é fácil também – afirmou.





Bolsonaro também falou sobre o julgamento da ação ajuizada contra ele pelo PDT no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na qual é questionada a reunião com embaixadores em julho do ano passado. O ex-presidente voltou a dizer que não atacou o sistema eleitoral na ocasião, mas que apenas mostrou como ele funciona.





– Eu mostrei como é o sistema eleitoral. Eu perguntei “alguém tem esse sistema no seu país”? Não tem. A Alemanha já adotou. E depois viu que não era confiável. E querem me punir também pelo conjunto da obra – completou.





Foto: Beto Barata/PL