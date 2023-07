A POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E PRENDE SEIS PESSOAS SUSPEITAS DE TRÁFICO DE DROGAS

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de envolvimento com o crime de tráfico ilícito de drogas na Região Norte do Estado. A ofensiva policial aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (27), nos municípios de Sobral e Santana do Acaraú, que ficam na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Outros mandados também foram cumpridos nos bairros Bom Jardim (AIS 2) e Vila União (AIS 5), ambos em Fortaleza.





A operação “Cerberus” foi coordenada pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e Armas (NCTDA) da Delegacia Municipal de Sobral. Durante as diligências realizadas na manhã de hoje (27), foram cumpridas 21 ordens judiciais – sendo 13 de busca e apreensão domiciliar, seis mandados de prisão preventiva e dois de sequestro de veículos. Os alvos da operação são pessoas que possuem ligação com o comércio ilegal de drogas e armas de fogo no município de Sobral.





As diligências para cumprimento dos mandados judiciais foram realizadas por equipes das Delegacias Municipal e Regional de Sobral, e contaram com o apoio dos Núcleos Operacionais do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) e do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC). Com os trabalhos, as equipes apreenderam uma certa quantidade de drogas, além de equipamentos eletrônicos e aparelhos celulares que serão utilizados para subsidiar novas investigações.





Com as capturas, os alvos da operação foram conduzidos para unidades da Polícia Civil nas cidades em que foram localizados. Após os procedimentos nas delegacias, os seis suspeitos foram colocados à disposição da Justiça. O núcleo especializado de Sobral seguirá com o levantamento das informações no intuito de identificar outras pessoas que possam ter envolvimento com crimes na Região Norte.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.