Sobralense de 5 anos é vice-campeã em Copa de Ginástica Rítmica

Malu Siebra, 5 (cinco) anos, consagrou-se vice-campeã estadual em ginástica rítmica na 2ª edição da Copa “Lapidando Diamantes”. O torneio estadual aconteceu no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, entre os dias 19 e 20 de maio, e reuniu representações femininas da modalidade esportiva de várias cidades cearenses. Malu, representando Sobral, competiu e tirou o segundo lugar em sua categoria. Com apenas 5 anos, ela tem se destacado e foi selecionada na pré-seleção de ginástica rítmica da escola GINASTICANDO de Sobral, o que a levou ao torneio em Fortaleza. Ela, que ainda faz o Infantil V, desde muito cedo apresentou habilidades bastante desenvolvidas para sua idade, com muita flexibilidade e movimentos ágeis e precisos, fazendo com que seus pais logo identificasse o interesse da menina no esporte e a matriculassem em uma escola especializada em ginástica de sua cidade. Desde então, a paixão pelo esporte cresceu e suas habilidades se tornaram cada vez mais refinadas. Com a medalha recém-conquistada no peito, Malu foi convidada para participar de um curso que acontecerá em setembro em Fortaleza com a técnica da Seleção Brasileira Camila Ferezi, onde irá aprimorar suas técnicas a nível olímpico.

