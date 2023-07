Todos os presídios do Ceará deverão ter câmeras corporais até 2 de agosto

Todas as 37 unidades prisionais do Ceará deverão ter policiais penais com câmeras corporais até o próximo dia 2 de agosto. A informação foi divulgada pelo Governo do Estado durante entrevista exclusiva concedida pelo governador Elmano de Freitas (PT) a O POVO nesta terça-feira, 25.





Ainda conforme o Governo do Estado, atualmente, 32 das 37 unidades prisionais do Ceará já contam com a tecnologia. A orientação que foi dada, afirmou Elmano, é de que todos os policiais penais que estiverem de serviço nas unidades usem as câmeras já nesta fase de testes. Ainda segundo a gestão estadual, as cinco unidades que ainda não instalaram bodycams nos uniformes dos agentes são de menor porte.





O governador também afirmou que, além das bodycams, quer que todas as áreas das unidades prisionais sejam cobertas por câmeras. Ele ainda voltou a frisar que as imagens, feitas em tempo real, serão compartilhadas com o Poder Judiciário, com o Ministério Público Estadual e com a Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).





Além disso, será discutido o acesso às imagens de “duas ou três” pessoas com “notório” compromisso com os direitos humanos, frisa o governador. Por fim, Elmano reforçou que as medidas visam garantir "transparência" ao sistema prisional e que os presídios do Estado não voltarão ao período em que as facções criminosas comandavam as unidades.





“(Queremos) continuar e reforçar o trabalho de ressocialização dos presos”, afirmou Elmano. “Nós reduzimos os presos do Ceará de 31 (mil) para 21 mil. O maior índice de presos estudando, aprendendo profissão é do Estado do Ceará. A menor reincidência de presos hoje no País é do Ceará. Mas nós, efetivamente, reconhecemos que servidores tiveram desvios de conduta, merecem e devem ser punidos”. (Com informações de André Bloc)





