Tragédia em Palotina: explosão de secador de milho deixa oito m0rtos e doze feridos

Na tarde de quarta-feira (26/7), uma explosão em um secador de milho na cooperativa agroindustrial de Palotina – C. Vale, região oeste do estado do Paraná, resultou em uma trágica situação com oito pessoas mortas e outras 12 feridas, de acordo com informações da Defesa Civil estadual. As equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná foram prontamente acionadas e estão continuando os trabalhos de resgate na manhã desta quinta-feira (27/7).





Até o momento da última atualização enviada pelo Corpo de Bombeiros às 3h desta quinta-feira, ainda havia uma vítima desaparecida. Contudo, uma pessoa foi resgatada com vida após intensas oito horas de buscas, o que demonstra a dedicação e a eficiência das equipes de resgate nessa corrida contra o tempo.





As causas da explosão ainda estão sendo investigadas, conforme informado em nota pela cooperativa agroindustrial de Palotina – C. Vale. A situação é de urgência, e as equipes de resgate estão empenhadas em prestar socorro às vítimas e realizar as operações de busca pelos feridos.





Para reforçar os esforços no resgate, equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel e Toledo, cidades vizinhas a Palotina, foram enviadas para auxiliar no atendimento às vítimas.





Além disso, o governo estadual enviou 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), uma equipe especializada da corporação, para prestar apoio na região.





Dois cães também estão acompanhando as operações de busca.