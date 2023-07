Advogados e magistrados estão na mira da justiça por venda de sentença em Mato Grosso

Uma operação sigilosa está em curso em Mato Grosso e visa apurar suposta venda de sentenças no poder judiciário do estado. Inspirada pela Operação Faroeste, que desvendou um esquema de grilagem de terras na Bahia em 2020, a investigação no Mato Grosso tem como foco inicial um desembargador do Tribunal de Justiça e um pequeno grupo de advogados.





Porém, o escopo da operação foi expandido e agora inclui dezenas de magistrados e advogados que atuam no sistema judiciário do estado. A jornalista do O Globo, diz ainda que um dos personagens que é foco das apurações em curso também aparece como delator na Operação Faroeste da Bahia.





Em julho de 2021, o Ministério Público do Estado da Bahia denunciou o empresário e mega produtor de Mato Grosso Nelson José Vigolo, por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção em esquema criminoso criado para blindar grupo econômico que disputava propriedades de terras na região oeste da Bahia. Na ocasião, o seu então advogado, Vanderlei Chilante, também foi denunciado.





O inquérito segue sob sigilo no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e a expectativa é que em breve seja deflagrada uma nova fase da operação, similar à que aconteceu na Bahia. As investigações buscam desmantelar possíveis esquemas de venda de decisões judiciais que possam comprometer a imparcialidade do poder judiciário no estado.





As autoridades estão empenhadas em esclarecer as denúncias e garantir que o sistema judiciário do Mato Grosso funcione de forma ética e transparente. A sociedade aguarda por respostas e uma rigorosa apuração dos fatos para que a confiança na justiça seja preservada.





(Folha do Estado)