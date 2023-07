ESPAÇO DO LEITOR: ATENÇÃO PREFEITURA DE SOBRAL!

"Venho, por meio deste canal de serviço à população, solicitar junto à Secretaria da Conservação e Serviços Públicos a limpeza de um terreno baldio situado a Rua Dr. Zequinha Parente no Bairro Nossa Senhora de Fátima (Renato Parente) em Sobral. O referido terreno foi tomado pelo mato e está servindo para refúgio e esconderijo para os amigos do alheio na calada da noite! Fomos orientados no sentido de notificar o proprietário, porém, nós moradores não temos como identificar. Lembrando que não podemos delegar a função do poder público ao cidadão! Tal serviço deveria ser executado por aqueles que têm o poder de identificar e notificar os proprietários de terrenos abandonados. Os serviço públicos devem ser executados por aqueles que são pagos pelo dinheiro suado do contribuinte!





O terreno em comento está localizado à altura da residência de número 35 da Rua Dr. Zequinha Parente.