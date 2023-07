IDENTIFICADO O AUTOR DO TRIPLO HOMICÍDIO OCORRIDO EM RAFAEL ARRUDA

O autor do triplo homicídio ocorrido na noite de ontem, dia 25, no distrito de Rafael Arruda, trata-se de Antônio Carlos Batista, 41 anos, natural de Itapipoca/CE, servente de pedreiro, mora na localidade de Sítio São João, zona rural de Rafael Arruda.





Antônio Carlos Batista, assassinou covardemente a golpes de faca, três cidadãos: Raimundo Nonato Arruda (advogado), 59 anos, Manoel Filho Brito, 58 anos e Anastácio Amorim de Arruda, 65 anos. O suspeito fugiu em rumo ignorado.









DENUNCIE





Quem souber informações do paradeiro do assassino, entrar em contato com a Polícia (190) ou (88) 98230-1317 (Núcleo de Homicídios). O sigilo e o anonimato são garantidos.





