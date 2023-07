Após inelegibilidade, Bolsonaro posta vídeo emocionante

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (30), um vídeo emocionante onde ele reforça os valores e os princípios que o fizeram ser eleito presidente do Brasil em 2018.





O clipe foi publicado no início da noite, horas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) torná-lo inelegível pelos próximos oito anos por “abuso de poder”.





As imagens mostram todo o apoio popular que o político recebeu enquanto esteve à frente do país, incluindo as motociatas e eventos realizados nas campanhas eleitorais nos anos de 2018 e 2022.





Algumas frases marcantes do ex-presidente foram destacadas no vídeo, como “peço a Deus força para resistir e coragem para decidir”.





Nos comentários, Bolsonaro recebeu muitas mensagens de carinho, agradecimento e apoio de milhares de pessoas.





ASSISTA: