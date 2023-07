Google contrata Michel Temer

O Google contratou o ex-presidente Michel Temer (MDB) para que ele auxilie nas negociações que dizem respeito ao projeto de lei 2.630 de 2020, que pretende regularizar as redes sociais no Brasil. As informações são do Poder360.





Temer atua na “mediação” entre o Google e parlamentares há 3 semanas. Ele já teria tido, inclusive, uma reunião com o relator do projeto, Orlando Silva (PC do B-SP), e diretores do Google no Brasil para apresentar as visões da companhia sobre o PL.





Segundo a assessoria do ex-presidente, ele será o mediador entre a plataforma e o Congresso Nacional.





Embora esteja em Portugal, Michel Temer voltará ao Brasil na próxima semana para iniciar as tratativas com o Google.