SOBRAL NÃO ESTÁ ENTRE AS 10 CIDADES QUE MAIS GERAM EMPREGOS NO CEARÁ EM 2023

O mercado de trabalho do Ceará continua muito concentrado na Capital. Em 2023, dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) apontam que, de janeiro a maio, Fortaleza centralizou quase 70% das vagas com carteira assinada criadas no Estado.





Nos 5 primeiros meses do ano, a cidade, que detém a maior economia do Nordeste, soma 9,5 mil novos empregos formais dos 14,1 mil do Ceará.





Nacionalmente, o mercado de trabalho fortalezense se tornou o quarto principal, perdendo apenas para São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.





Para além da Capital, destacam-se no ranking do emprego deste ano Itapajé e Abaiara, respectivamente, segunda e terceira colocadas.





No caso de Itapajé, cujo saldo de vagas com carteira assinada supera 1 mil, os novos postos foram em educação e serviços administrativos.





Já Abaiara, cidade de apenas 10 mil habitantes, registrou mais de 900 oportunidades, fruto da construção de um Complexo Solar da Lightsource BP. O empreendimento recebe R$ 800 milhões em investimentos.





Nas posições seguintes da lista, aparecem três cidades da Região Metropolitana - Caucaia, Horizonte e São Gonçalo do Amarante - e as demais são do interior (Juazeiro do Norte, Barbalha, Quixeramobim e Brejo Santo.





RANKING: 10 CIDADES QUE MAIS GERAM EMPREGO NO CE





Fortaleza: 9.575

Itapajé: 1.088

Abaiara: 910

Caucaia: 801

Juazeiro do Norte: 656

Horizonte: 475

São Gonçalo do Amarante: 462

Barbalha: 435

Quixeramobim: 431

Brejo Santo: 425