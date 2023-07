SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL NA UTI! Sobralense luta há um ano para conseguir uma prótese

Devido o tempo em que a a senhora espera a prótese, ela e seu filho desenvolveram uma prótese artesanal com um copo de liquificador e um pedaço de cano pvc.

A sobralense Ana Paula Rodrigues tem 47 anos e vive um drama. Há alguns anos ela descobriu que tinha câncer e além da patologia oncológica, a jovem senhora também desenvolveu uma forte Diabetes. Devido ao câncer ela foi submetida a duas intervenções cirúrgicas para remover tumores no estômago, por conta da diabetes houve uma grande demora em cicatrizar os ferimentos, ainda hoje ela tem sequelas por conta das cicatrizes.





Em reportagem ao Portal Paraíso, Ana Paula menciona que devido um pequeno ferimento que iniciou no pé e não sarava, começava ali o seu grande drama, pois segundo ela o ferimento só aumentava, até que “apodreceu” parte de sua perna, e com isso teve que ser internada para amputar parte do membro inferior esquerdo na altura da canela.





Foi um longo tratamento, desde então, Ana Paula fez o pedido através do Centro de Saúde da Failia (CSF), do bairro Expectativa, de uma prótese para que ela venha a se locomover, o Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS, também foi comunicado, mas infelizmente até o momento não houve uma resposta.. Devido a grande demora, a dona de casa menciona que tinha uma vida normal, ativa, trabalhava para sustentar sua casa, onde criou seus dois filhos.





Uma prótese resolvería parte dos seus problemas, mas ela menciona em tom de revolta que não entende o porque de tanto tempo para entregar a tal prótese. Um ano de uma longa espera, por conta de tanto tempo ter passado e nada ter sido resolvido, ela juntamente com seu filho resolveram fazer uma prótese artesanal, com um copo de lidificador e um pedaço de cano pvc.





Fonte: Chico Nildo, o repóter do Povo