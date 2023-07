BIZARRO: Homem tem reação e fica com a língua verde e peluda após fumar cigarro

Um homem de 64 anos ficou com a língua verde e peluda após fumar um cigarro. Ele começou a ter a reação depois que tomou antibióticos para infecção na gengiva, mas o corpo supostamente não aceitou a mistura das duas substâncias. O caso aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos. As informações são do Mail Online.





Ao perceber que sua língua estava mudando de cor, o homem foi ao hospital depois de ver os sintomas. Ele relatou que já foi fumante, mas que fazia um tempo que não fumava.





De acordo com estudiosos, ainda não se sabe se os sintomas aconteceram por causa do fumo, dos antibióticos ou se foram as combinações das duas substâncias.





Os médicos diagnosticaram o homem com língua pilosa – condição temporária em que a língua fica com uma aparência escura e peluda.