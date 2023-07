Cachorros presos em contêiner que ia para a China são resgatados

Dois cães foram encontrados pela Receita Federal em uma inspeção de scanner em um contêiner localizado no Porto de Navegantes, situado no Litoral Norte de Santa Catarina. Nenhum tipo de objeto foi encontrado dentro do equipamento — que tinha a China como destino.





De acordo com o G1 Santa Catarina, servidores e funcionários do local logo iniciaram os trabalhos de resgate dos animais — a suspeita é a de que eles tenham entrado nos contêineres por curiosidade. Os cachorros foram alimentados e abrigados em um canil usado pela Receita.





Nesta terça-feira (11), os animais foram levados, pela empresa que opera o porto, a um veterinário — eles serão postos para adoção assim que forem liberados.





Ainda segundo o portal, o contêiner passou por um processo de inspeção na tarde desta terça-feira (11).





