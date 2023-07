CRUELDADE: Homem é suspeito de matar pai, avô e madrasta e deixar corpos nus em hotel desativado

Um homem, de 28 anos, foi preso nesta quarta-feira (12/7) suspeito de matar o próprio pai, o avô e a madrasta em um hotel abandonado em Uruaçu, no norte de Goiás. As vítimas foram encontradas sem roupas dentro do hotel. O crime teria acontecido na noite dessa terça-feira (11/7).





Lourival Rodrigues de Paula Júnior, de 52 anos, Marilac Rodrigues Sales de Paula, de 55 anos, e Lourival Rodrigues de Paula, de 79 anos foram assassinados com golpes de marreta na cabeça por Wemerson Pereira Rodrigues.





O capitão Alberto Oliveira Condez informou à TV Anhanguera que um dos filhos de Lorival que mora em São Paulo ligou para a Polícia Civil e para o Corpo de Bombeiros para informar o desaparecimento do pai. “Ele falou que o pai e o avô estavam desaparecidos, pois não conseguia falar com eles”, afirmou o capitão. O militar também destacou que as vítimas estavam em um hotel desativado em Uruaçu.





“Eles estavam providenciando a reforma para a reinauguração do hotel”, explica. “As equipes informaram a placa do veículo que as vítimas estavam e, após diligências, os policiais localizaram o carro e abordaram o motorista e outro rapaz, que era passageiro”, completa o capitão.





Durante a abordagem, o rapaz confessou ter assassinado o pai, o avô e a madrasta com golpes de marreta na cabeça. Além disso, o suspeito também afirmou que teria usado drogas no dia do crime.





(Metrópoles)