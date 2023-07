Bolsonaro: Democracia de Lula é a de Fidel, Maduro e Ortega

"Para quem diz se orgulhar do comunismo, jamais saberá o que é a democracia", disse o ex-presidente.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu entrevista à CNN Brasil nesta segunda-feira (24) e respondeu a declaração do presidente Lula (PT) sobre o bolsonarismo, em discurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, neste domingo (23).





– Não persegui ninguém enquanto presidente. Para quem diz se orgulhar do comunismo, jamais saberá o que é a democracia. Infelizmente, a democracia que ele [Lula] conhece é a de Fidel Castro, de Nicolás Maduro, de Daniel Ortega – disparou Bolsonaro.





Durante cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, neste domingo, o petista voltou a defender que o bolsonarismo não foi derrotado e chamou os apoiadores de Bolsonaro de “malucos”.





– Vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas como aconteceu esses dias com Alexandre de Moraes, no Aeroporto de Roma, que um canalha não só ofendeu ele, como bateu no filho dele – disse.





Moraes foi hostilizado no último dia (14) por um grupo de brasileiros no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. O filho do magistrado teria sido agredido durante a confusão. Os agressores foram identificados pela Polícia Federal e já prestaram depoimento.





Apesar de incitar a polarização política e inflamar a militância, o petista defendeu uma harmonia entre aqueles que não possuem uma mesma opinião política.





– Nós vamos dizer para eles que a gente quer fazer com que este país volte a ser civilizado. As pessoas não tem que se gostar. Tem apenas que se respeitar. Isso é democracia – disse.





