Garoto de 10 anos recebe alta após ter sido picado por cobra em Santa Quitéria: "Pisei nela e ela me deu o bote"

Recebeu alta nesta quinta-feira (20/07), o garoto de 10 anos, que foi picado por uma jararaca na terça passada em sua residência, no distrito de Saco do Belém, zona rural de Santa Quitéria. Leo Wellinson tinha ficado internado no Hospital Regional Norte, em Sobral, onde recebeu o soro antiofídico contra o veneno.





Ele afirma que ia ao banheiro do lado de fora da casa, quando foi picada pela serpente. “Eu ia tomar banho, a luz tava apagada, voltei pra acender, eu pisei nela e ela me deu o bote”, contou, tendo sentido fortes dores e recebendo os primeiros socorros do pai, Jenilson Oliveira.





O pai foi sugar no local da picada para extrair o veneno, mesmo contraindicado por profissionais de saúde, mas agiu "em um momento de desespero", como contou em entrevista à TV Verdes Mares. “Ele vai continuar tomando os remédios, manter os cuidados pra que ele se normalize. Graças a Deus tá tudo bem com ele. Foi feito exame de sangue, foram feitos todos os exames e está tudo bem graças a Deus", disse na saída do hospital.





Jenilson também matou a cobra e levou até o Hospital Municipal de Santa Quitéria. A identificação do animal ajuda aos profissionais durante o tratamento contra o veneno.