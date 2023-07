iPhone 15: rumores indicam novas cores, estrutura mais resistente e preço a partir de R$ 5 mil; veja o que esperar

A 15ª geração de smartphones da Apple é um dos lançamentos do mundo da tecnologia mais aguardados do ano.

Espera-se que o iPhone 15 Pro seja o carro-chefe da linha, que ainda não foi lançada oficialmente pela empresa.





Com isso, as especulações sobre o iPhone 15 Pro, e os outros modelos, só foram aumentando na internet. Um dos rumores é de que a nova linha será a mais cara já lançada pela empresa de tecnologia.





Confira tudo o que está sendo dito sobre o novo modelo da Apple:









Previsão de lançamento





A Apple ainda não compartilhou informações oficiais de lançamento do iPhone 15 Pro. No entanto, segundo o analista do Haitong International Tech Research, Jeff Pu, a empresa irá iniciar a produção em massa do modelo ainda no mês de agosto.





O analista ainda revelou que a Apple planeja levar 84 milhões de unidades para as lojas até o fim de 2023, uma quantidade 12% maior do realizado na entrega do iPhone 14, no ano passado.





De acordo com outra previsão do site Techradar, o modelo pode ser revelado nos dias 5, 6, 12 ou 13 de setembro deste ano, com os telefones sendo colocados à venda cerca de uma semana depois.





Isso se a Apple seguir a mesma linha de lançamento do modelo anterior, que foi revelado em 7 de setembro de 2022 antes de ser colocada à venda uma semana depois, em 16 de setembro.





iPhone 15 x iPhone 15 Pro x iPhone 15 Pro Max





É esperado que o novo iPhone 15 Pro seja laçado ao lado de outros dois modelos, o iPhone 15 Pro Max, que pode acaber sendo chamado de iPhone 15 Ultra, e o iPhone 15.





Veja a tabela com algumas especulações sobre as especificações de cada modelo:





Preço





As pessoas vão precisar preparar a carteira caso queiram comprar o iPhone 15 Pro.





Seu preço pode chegar a ser maior que a do atual iPhone 14 Pro, vendido a US$ 1.099 (R$ 5.340) para modelos cm 256 GB e US$ 999 (R$ 4.855) para 128GB.





Segundo alguns rumores, a Apple deve aumentar o preço do iPhone 15 Pro para tentar aumentar o apelo ao iPhone 15 mais barato, visto que as vendas do seu antecessor não foram muito bem.





Outra especulação para a 15ª linha de smartphones custarem mais do que seus equivalentes do iPhone 14 é o aumento dos encargos de produção por parte da Apple.





Com isso, é esperado que o iPhone 15 Pro comesse a ser vendo a partir de US$ 1.199 (R$ 5.827) para a opção de armazenamento de 256 GB e US$ 1.099 (R$ 5.340) para os modelos com 128 GB.





Design e cores

Assim como outras linhas de iPhone, a Apple provavelmente oferecerá uma variedade de cores do iPhone 15.





No entanto, algumas pessoas esperam que o iPhone 15 Pro e o iPhone Pro Max estejam disponíveis em uma seleção de tons diferentes do iPhone 15 padrão.





Existe quatro cores que estão sendo especuladas para o lançamento do iPhone 15 Pro, são elas:





Vermelho escuro

Prata

Ouro

Grafite, cinza ou preto





Sobre o design do iPhone 15 Pro, muitas especulações afirmam que o modelo pode ser semelhante em tamanho ao seu antecessor, com 147,5 x 71,5 x 7,85 mm.





No entanto, isso não quer dizer que não vai aparecer com uma estrutura diferente.





Alguns rumores circulam a possibilidade do modelo ter laterais de titânio, o que o tornaria mais forte e mais leve do que os iPhones disponíveis atualmente no mercado, feitos com estrutura de aço inoxidável.





Espera-se que o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max tenham bordas traseiras arredondadas, em contraste com os lados em ângulo mais agudo do iPhone 14 Pro, e molduras ainda mais finas.





Além disso, a Apple pode ceder à pressão imposta pela União Europeia e mudar a entrada de carregador para adotar a porta USB-C já no iPhone 15.





Câmera

No que diz respeito as câmeras, a Apple provavelmente irá manter as mesmas configurações do modelo anterior, com três câmeras e qualidade reconhecida como excelente. Confira as especificações da câmera do iPhone 14 Pro:





48MP de largura (24mm f/2.8)





Ultrawide de 12MP (13mm f/2.2)





Telefoto de 12MP (77mm f/2.8)





O único rumor é a possibilidade de incluir um periscópio, design de câmera comum em celulares Android, com o Samsung Galaxy S22 Ultra, que permite mais espaço para lentes de zoom.









É algo comentado que pode chegar ao iPhone há vários anos e, se realmente chegar com o iPhone 15 Pro, espere que o zoom óptico de 3x no modelo atual obtenha um aumento significativo.





No entanto, acredita-se que este recurso será reservado para o iPhone Ultra, focado em fotografia.





Então, a principal diferença entre as câmeras do iPhone 15 Pro e do iPhone 14 Pro será, provavelmente, a qualidade dos sensores utilizados. Segundo vazamentos, espera-se que o iPhone 15 Pro tenha novos sensores produzidos pela Sony que captam mais luz.