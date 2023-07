Lula e deputados comemoram reforma com bebedeira

“Amigo eu nunca fiz bebendo leite. Amigo eu não criei bebendo chá”. A letra cantada por Zeca Pagodinho parece ilustrar com fidelidade a festinha dada pelo presidente Lula no Palácio da Alvorada, nesta sexta-feira (7).





No dia seguinte da aprovação da reforma tributária na Câmara, Lula (PT) reuniu na residência oficial o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e lideranças no parlamento a fim de celebrar o resultado. De acordo com a Folha, o encontro foi muito descontraído e regado a muito uísque e cerveja.





Na festa, o petista agradeceu o empenho de seus asseclas e revelou que lançará o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) durante o recesso parlamentar, que vai de 18 a 31 de julho. Lula garantiu que encontros como este serão mais frequentes em nome da “manutenção do diálogo entre o Executivo e o Legislativo”.





(Pleno News)